Смартфон Xiaomi Mi 6X показался на живых фото и видео

Китайские источники опубликовали живые фотографии и пару небольших видеороликов с готовящимся к выпуску смартфоном Xiaomi Mi 6X, пока не представленном производителем официально.


Новая утечка показала безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X, двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев. Также в на видео подтверждаются двойная основная камера 20+12 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3010 мАч. Фото подтверждает селфи-камеру на 20 Мп.


Как ожидается, на международном рынке смартфон выйдет как Xiaomi Mi A2. Это наследник прошлогоднего Mi A1, ставшего первым смартфоном Xiaomi со стоковым Android на борту.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 20-мегапиксельной селфи-камерой и двойной основной камерой 20+8 Мп. В его основу должен лечь восьмияденый процессор Qualcomm Snapdragon 626 с частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 506, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD ёмкостью до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2910 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo. Толщина составляет 7,3 мм, а вес — 165 граммов.

Смартфон выйдет в пяти цветах — красном, розовом, золотистом, голубом и чёрном. Официальный дебют Xiaomi Mi 6X ожидается 25 апреля 2018 года.

Источник
SlashLeaks
Теги
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