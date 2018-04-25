Цифра дня: Сколько мобильных устройств Apple уже работает на iOS 11?

Цифра дня:

76%

мобильных устройств Apple уже работает на iOS 11.

Компания Apple опубликовала на своем официальном сайте для разработчиков статистику по распространенности версий мобильной платформы iOS. По состоянию на 22 апреля 2018 года 76% мобильных устройств Apple, с которых заходили в онлайн-магазин App Store, работали под управлением новой iOS 11.


Это существенный прирост по сравнению с январским показателем в 65%. При этом на долю iOS 10 приходится 19% из всех iPhone, iPad и iPod touch, а на более ранние версии iOS — 5%.

Релиз iOS 11 состоялся 19 сентября 2017 года и скорость внедрения на устройства оказалась у нее несколько ниже, чем у прошлогодней iOS 10 и заметно медленнее iOS 9 в 2015 году. Так iOS 10 достигла уровня 80% в феврале 2017 года.

Интересно, что вышедшая в августе 2017 года Android 8.0 Oreo сейчас имеется только на 4,6% Android-устройств.

Источник
Apple
Теги
Apple IOS iPhone iPad iOS 11

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