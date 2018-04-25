Анонс смартфона OnePlus 6 назначен на 16 мая

Компания OnePlus обнародовала дату официального дебюта своего следующего флагманского смартфона. Анонс OnePlus 6 состоится 16 мая 2018 года на пресс-мероприятии в Лондоне.


Днём позже, 17 мая, пройдут мероприятия в Китае и Индии. Билеты на мероприятие в Лондоне продаются до 27 апреля по 16 фунтов стерлингов и по 30 фунтов после 27 апреля. Также предусмотрена онлайн-трансляция.

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2280 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, вырезом под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 20 Мп и апертуру f/2.0. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3450 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.

Источник
OnePlus
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6

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