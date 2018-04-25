Смартфон Xiaomi Mi 6X представлен официально

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Китае официально смартфон Xiaomi Mi 6X. Это продвинутая модель среднего уровня с безрамочным дизайном и двойной основной камерой.


Основная камера сочетает модуль с апертурой f/1.75 и 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX486, а также вспомогательный сенсор Sony IMX376 на 20 Мп. Предусмотрены функции искусственного интеллекта для портретов и определения типа сцен. Селфи камера с 20-мегапиксельным Sony IMX376 также имеет светодиодную вспышку и функции ИИ.


Смартфон заключён в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). В его основу лёг восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD ёмкостью до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3010 мАч и возможностью быстрой зарядки.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Размеры составляют 158,8 х 75,54 х 7,3 мм, а вес — 166 граммов.


Как ожидается, на международном рынке смартфон выйдет как Xiaomi Mi A2. Это наследник прошлогоднего Mi A1, ставшего первым смартфоном Xiaomi со стоковым Android на борту.

Смартфон предлагается в пяти цветах — красном, розовом, золотистом, голубом и чёрном. Цены следующие: 253 доллара за 4+64 ГБ, 285 долларов за 6+64 ГБ, 316 долларов за 6+128 ГБ. Продажи стартуют 27 апреля 2018 года.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6X

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

Xiaomi показала Redmi 5 и Redmi 5 Plus до анонса

4 декабря 2017

Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark со съёмным геймпадом-джойстиком

13 апреля

Безрамочные Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus представлены официально

7 декабря 2017

Безрамочный смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro с двойной камерой представлен официально

14 февраля

В России стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 5A Prime

21 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Цифра дня: Сколько мобильных устройств Apple уже работает на iOS 11?
Безрамочный смартфон Oppo F7 с селфи-камерой на 25 Мп выходит в России
ФАС предлагает устанавливать на смартфоны российские приложения

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 93
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 55
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 46
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44