Смартфон Xiaomi Mi 6X представлен официально

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Китае официально смартфон Xiaomi Mi 6X. Это продвинутая модель среднего уровня с безрамочным дизайном и двойной основной камерой.





Основная камера сочетает модуль с апертурой f/1.75 и 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX486, а также вспомогательный сенсор Sony IMX376 на 20 Мп. Предусмотрены функции искусственного интеллекта для портретов и определения типа сцен. Селфи камера с 20-мегапиксельным Sony IMX376 также имеет светодиодную вспышку и функции ИИ.





Смартфон заключён в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). В его основу лёг восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD ёмкостью до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3010 мАч и возможностью быстрой зарядки.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Размеры составляют 158,8 х 75,54 х 7,3 мм, а вес — 166 граммов.

Как ожидается, на международном рынке смартфон выйдет как Xiaomi Mi A2. Это наследник прошлогоднего Mi A1, ставшего первым смартфоном Xiaomi со стоковым Android на борту.

Смартфон предлагается в пяти цветах — красном, розовом, золотистом, голубом и чёрном. Цены следующие: 253 доллара за 4+64 ГБ, 285 долларов за 6+64 ГБ, 316 долларов за 6+128 ГБ. Продажи стартуют 27 апреля 2018 года.