Рассекречены характеристики флагманского HTC U12

Американский оператор Verizon раскрыл основные технические характеристики готовящегося к выпуску смартфона HTC U12, пока не представленного официально.





Данные появились на платформе Verizon Open Development, предназначенной для поощрения разработки новых продуктов, приложений и сервисов. По данным источника, HTC U12 выполнен в безрамочном дизайне, на изображение обращать внимание не стоит, это прошлогодний HTC U11.

Он оснащается 6-дюймовым Super LCD-дисплеем с разрешением WQHD, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo с HTC Sense. Поддерживается LTE, Bluetooth 5.0, предусмотрена защита от воды на уровне IP68.

Согласно более ранним утечкам, флагманский смартфон HTC под кодовым названием Imagine получит 5,99-дюймовый Super LCD-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, а также пару 8-мегапиксельных селфи-камер, как у HTC U11 EYEs, и пару модулей основной камеры на 16 и 12 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Разработка HTC U12 несколько задержалась и его дебют был отложен с конца апреля на май 2018 года.