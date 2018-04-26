Смартфон Moto Z3 Play засветился на пресс-рендере

В сети появился пресс-рендер готовящегося к выпуску смартфона Moto Z3 Play, который пока не был представлен официально. Изображение опубликовал профильный ресурс AndroidHeadlines со ссылкой на «достоверный» источник.


Рендер подтверждает безрамочный дизайн без домашней кнопки, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, двойную основную камеру.

По данным источника, Moto Z3 Play оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 12+8 Мп.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальную камеру на 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Габариты составляют 156,23 хх 76,7 мм. Имеются расширенный коннектор для модульного подключения для панелей Moto Mod и порт USB Type-C, но отсутсвует 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон будет работать под Android Oreo.

Источник
AndroidHeadlines
Теги
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