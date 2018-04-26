Смартфон Samsung Galaxy A7 (2017) начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания Samsung Electronics начала распространение прошивки на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Samsung Galaxy A7 (2017). Об этом сообщили пользователи смартфона во Вьетнаме.





Прошивка весит 1,3 ГБ и распространяется «по воздуху». Она содержит не только стандартные новшества Oreo, но и свежее обновление безопасности Android.

С релизом обновления для Galaxy A7 (2017), все три модели серии Galaxy A 2017 года начинают работать на самой свежей на данный момент версии Android. На днях обновление до Android 8.0 Oreo вышло для Samsung Galaxy A3 (2017) и A5 (2017).