Xiaomi впервые опередила Apple по онлайн-продажам смартфонов в России

В прошедшем марте китайская компания Xiaomi впервые обошла Apple по объёму продаж смартфонов в российских онлайн-магазинах и заняла первое место по России. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на материалы партнера нескольких производителей электроники.





Доля Xiaomi в онлайн-продажах достигла 20%, поднявшись на 7 процентных пункта за месяц. На втором месте находится Apple с долей 18%, причём её продажи снизились на 2 процентных пункта. Третье места заняла Samsung с неизменившимися по сравнению с февралём 17%.

Как отмечают опрошенные эксперты и ритейлеры, этому поспособствовало удачное сочетание цены и качества у смартфонов Xiaomi, а также сотрудничество с китайской AliExpress через торговую площадку Tmall, где в марте прошла большая распродажа.

По общему количеству продаж смартфонов в России Xiaomi находится на четвёртом месте с долей в 8,3% рынка.