6,1-дюймовый iPhone не получит 3D Touch

Компания Apple готовит к выпуску в 2018 году в качестве одной из новинок 6,1-дюймовый iPhone с LCD-экраном. Согласно новым сведениям от аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известного своими связями с цепочкой поставок производителей, модель не получит поддержки функции распознавания силы нажатия 3D Touch.





Производитель пойдёт на такой шаг ради удешевления смартфона. По словам аналитика, в iPhone с LCD-экраном будет использоваться технология CGS (Cover Glass Sensor), что позволит переместить сенсорный модуль с панели дисплея на стеклянное защитное покрытие. В результате, тачскрин должен оказаться легче и более устойчивым к ударам. Впрочем такая технология сделает экран дороже на 15% — 26 долларов вместо прежних 23. Для компенсации этой разницы в цене и было решено пожертвовать 3D Touch.

Два других смартфона 2018 года, OLED-модели iPhone X диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, пока не будут использовать технологию CGS и сохранят поддержку 3D Touch. С 2019 года Apple внедрит CGS во все модели своих смартфонов, лишив их 3D Touch.