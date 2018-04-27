Samsung готовит свой первый смартфон на базе Android Go

Компания Samsung Electronics готовит к выпуску свой первый смартфон на базе платформы Android Go, оптимизированной для устройств начального уровня. Об этом свидетельствуют результаты тестирования, обнаруженные в базе данных бенчмарка GFXBench.

Samsung Galaxy J1
Samsung Galaxy J1

Модель в бенчмарке имеет маркировку Samsung SM-J260G, работает на основе оптимизированной версии процессора Exynos 7570 с четырьмя ядрами и тактовой частотой 1,4 ГГц, а также 1 ГБ оперативной памяти. В качестве операционной системы указана Android 8.1 Oreo, именно на ней базируется текущая версия Android Go.


Samsung Galaxy J1Результаты Geekbench
Результаты Geekbench

В последний раз Samsung выпускала смартфон на чистом Android в далёком 2014 году, им стал Galaxy S4 Google Play Edition. Подробности о выходе Samsung Galaxy J2 Core пока неизвестны.

Источник
Geekbench
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