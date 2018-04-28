Nokia грозит возродить легендарную N-серию

Компания HMD Global собирается возродить легендарную N-серию смартфонов Nokia. Об этом свидетельствует тизер, опубликованный в официальном аккаунте Nokia в Weibo, китайском аналоге Twitter.





На изображении показан легендарный камерофон Nokia N8. Как отмечается в сопровождающей заметке, Nokia N-серия дебютировала 13 лет назад, 27 апреля 2005 года. В этот день на пресс-конференции в Амстердаме финны представили Nokia N70, N90 и N91. Также Nokia намекает на возрождение традиций и дебют нового смартфона Nokia N-серии до 2 мая.

Отметим, что в ближайшие дни ожидается анонс Nokia X или Nokia X6, который станет первым смартфоном HMD Global с вырезом экрана в стиле iPhone X.