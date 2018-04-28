Nokia грозит возродить легендарную N-серию

Компания HMD Global собирается возродить легендарную N-серию смартфонов Nokia. Об этом свидетельствует тизер, опубликованный в официальном аккаунте Nokia в Weibo, китайском аналоге Twitter.


На изображении показан легендарный камерофон Nokia N8. Как отмечается в сопровождающей заметке, Nokia N-серия дебютировала 13 лет назад, 27 апреля 2005 года. В этот день на пресс-конференции в Амстердаме финны представили Nokia N70, N90 и N91. Также Nokia намекает на возрождение традиций и дебют нового смартфона Nokia N-серии до 2 мая.

Отметим, что в ближайшие дни ожидается анонс Nokia X или Nokia X6, который станет первым смартфоном HMD Global с вырезом экрана в стиле iPhone X.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD NOKIA N8

Комментарии

Материалы по теме

Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

29 марта

Помощневший Nokia 8 вышел в Европе

13 октября 2017

Стеклянный Nokia 7 представлен официально

19 октября 2017

Ультрабюджетный Nokia 2 представлен официально

31 октября 2017

Ультрабюджетный смартфон Nokia 2 вышел в России

9 ноября 2017

Флагманский Nokia 8 представлен официально

16 августа 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Невзрывающийся Samsung Galaxy Note 7 обновился до Android 8.0 Oreo
Безрамочный смартфон Oppo A3 представлен официально
Смартфон Nokia X6 с «бровью» показался на живых фото

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 93
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 55
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 46
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44