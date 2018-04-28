Роскомнадзор отменил блокировку 3 миллионов IP-адресов

Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров, чтобы избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.


Как отмечает Роскомнадзор, IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются, в связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на «уровень деградации» мессенджера.


Роскомнадзор планирует продолжить мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей, а также применить данный метод на другие подсети хостинг-провайдеров.

По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, сегодня около 15:00 по московскому времени ведомство вывело из под блокировки больше 3 миллионов IP-адресов, в результате количество заблокированных IP-адресов снизилось с почти 18 миллионов до 14,6 млн. Согласно Telegram-каналу Rknshowtime, также отслеживающему реестр заблокированных сайтов, Роскомнадзор разблокировал две подсети Amazon и одну OVH SAS.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям» и заблокировал порядка 18 миллионов IP-адресов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жалуются пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Источник
Роскомнадзор
Теги
Россия AMAZON роскомнадзор Telegram блокировка

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