Невзрывающийся Samsung Galaxy Note 7 обновился до Android 8.0 Oreo

Компания Samsung Electronics начала распространение прошивки на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Samsung Galaxy Note Fan Edition. На данный момент апдейт доступен для корейских пользователей.


Samsung Galaxy Note Fan Edition, по сути, представляет собой официально восстановленный и заново запущенный в продажу смартфон Galaxy Note 7. Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.

Помимо стандартных новшеств Oreo, апдейт прошивки приносит апрельское обновление безопасности Android и программные возможности интерфейсов, появившихся в Galaxy S8, Galaxy Note 8 и Galaxy S9+.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 7 Samsung Galaxy Note Fan Edition

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