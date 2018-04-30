Флагманский LG G7 ThinQ окажется в десять раз громче других смартфонов

Компания LG Electronic продолжает раскрывать подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне LG G7 ThinQ. На этот раз производитель сообщил, что будущий флагман получит мощный динамик Boombox, что позволит выдавать в десять раз более громкий звук, чем у «среднего» смартфона.


По словам LG, уровень громкости увеличен более чем до 6 дБ с повышенным более чем вдвое басом. Как и другие современные флагманы LG, смартфон сможет похвастаться Hi-Fi-чипом Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь). Также отмечается поддержка технологии DTS:X, первый раз реализованная в смартфонах, обеспечивающая 3D-эффект и до 7.1 каналов даже с обычными наушниками.

LG ранее объявила дату анонса своего следующего флагманского смартфона. Пресс-мероприятии назначено на 2 мая 2018 года и пройдёт в Нью-Йорке и Сеуле.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 3120 x 1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Старшая версия получит 6 и 128 ГБ памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

LG G7 получит систему искусственного интеллекта ThinQ, интегрированную в самые часто используемые функции. При этом стоимость LG G7 окажется выше примерно на 80 евро по сравнению с предшественником, LG G6, достигнув 700 евро.

Источник
LG
Теги
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