Samsung начала обновлять Galaxy S7 и S7 edge до Android 8.0 Oreo

Компания Samsung Electronics начала распространять обновление прошивке на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфонов Galaxy S7 и S7 edge. Об этом сообщили пользователи смартфонов в Великобритании.





Судя по всему, апдейт выходит постадийно и в других регионах он постепенно тоже начнёт появляться. Ранее сообщалось, что апдейт был отложен до середины мая.





Прошивки с номерами G930FXXU2ERD5 и G935FXXU2ERD5 для Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, соотвественно, доступны для загрузки «по воздуху». Помимо стандартных новшеств Oreo, обновление приносит апрельское обновление безопасности Android.