Samsung начала обновлять Galaxy S7 и S7 edge до Android 8.0 Oreo

Компания Samsung Electronics начала распространять обновление прошивке на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфонов Galaxy S7 и S7 edge. Об этом сообщили пользователи смартфонов в Великобритании.


Судя по всему, апдейт выходит постадийно и в других регионах он постепенно тоже начнёт появляться. Ранее сообщалось, что апдейт был отложен до середины мая.


Прошивки с номерами G930FXXU2ERD5 и G935FXXU2ERD5 для Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, соотвественно, доступны для загрузки «по воздуху». Помимо стандартных новшеств Oreo, обновление приносит апрельское обновление безопасности Android.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S7 Android 8.0 Oreo Samsung Galaxy S7 edge

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Китайцы показали QWERTY-смартфон BlackBerry Athena
Флагманский LG G7 ThinQ окажется в десять раз громче других смартфонов
Роскомнадзор отменил блокировку 3 миллионов IP-адресов

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 94
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 48
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44