ASUS представила смартфон Zenfone Live L1 на базе Android Go

Компания ASUS представила в Индонезии смартфон Zenfone Live L1 на базе платформы Android Go, оптимизированной для устройств начального уровня.


Смартфон Zenfone Live L1 с модельным номером ZA550KL не стоит путать с вышедшим ранее Zenfone Live (ZB501KL). Он оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), камерами на 13 и 5 Мп. Предусмотрена функция разблокировки смартфона по лицу.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

В качестве операционной системы указана Android 8.1 Oreo, именно на ней базируется текущая версия Android Go. Смартфон выпускается в розово-золотистом, чёрном, синем и белом цветовых вариантах. Рекомендованная розничная цена пока не объявлена.

Источник
Gadgetren
Теги
смартфон ANDROID ASUS Android Go

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