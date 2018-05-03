Apple укомплектует iPhone 2018 года мощными зарядками USB Type-C

Компания Apple укомплектует линейку смартфонов iPhone 2018 года новыми адаптерами питания USB Type-C и кабелями USB-C—Lightning. Об этом сообщается источниками на просторах Weibo, китайском аналоге Twitter.


По данным источника, Apple планирует добавить поддержку USB Type-C всем своим устройствам. Новые смартфоны будут поставляться с переработанными зарядниками на 18 Вт, которые обеспечат быструю зарядку USB Type-C, а также кабелями-переходниками USB-C—Lightning. Такой зарядник позволит заряжать iPhone с нуля до 50% примерно за полчаса.

Быстрая зарядка сейчас доступна для iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X и iPad Pro, но требует использовать адаптер USB-C MacBook или сторонний USB-C адаптер с кабелем-переходником, что выливается в приличные дополнительные траты. В комплект с iPhone сейчас входят зарядники на 5 Вт с кабелями USB-A—Lightning, а iPad Pro — зарядник на 12 Вт.

Ожидается, что в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.

Также слухи предполагают возможность выпуска второго поколения iPhone SE с беспроводной зарядкой. Его дебют может состояться раньше, летом 2018 года.

Источник
Weibo
Теги
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