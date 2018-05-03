Безрамочный смартфон Moto Z3 Play показался на живых фото

Китайские источники опубликовали подборку живых фотографий смартфона Moto Z3 Play, который пока не был представлен официально.


Фото демонстрируют смартфон Motorola с модельным номером XT1929 в безрамочном дизайне, со светодиодной вспышкой для селфи камеры и организованной горизонтально двойной основной камерой. Сканер отпечатков пальцев, судя по всему, расположен на боковой грани.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 12+8 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп.

Он получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Габариты составляют 156,23 хх 76,7 мм. Имеются расширенный коннектор для модульного подключения для панелей Moto Mod и порт USB Type-C, но отсутсвует 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон будет работать под Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют Moto Z3 Play ожидается в июне 2018 года.

Источник
ITHome
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