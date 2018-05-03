Раскрыто кодовое название Samsung Galaxy S10

В сети появились подробности о следующем поколении флагманов Samsung — смартфонах Galaxy S10. Информацией поделился корейский ресурс The Bell.





По данным источника, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream.

Как ожидается, смартфоны унаследуют экраны Infinity Display диагональю 5,8 и 6,3 дюйма, но при этом смогут похвастаться интегрированным прямо в дисплей сканером отпечатков пальцев. Первым таким смартфоном Samsung может оказаться не Galaxy S10, а Galaxy Note 9, релиз которого ожидается осенью 2018 года.

Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью