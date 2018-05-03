Раскрыто кодовое название Samsung Galaxy S10

В сети появились подробности о следующем поколении флагманов Samsung — смартфонах Galaxy S10. Информацией поделился корейский ресурс The Bell.


По данным источника, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream.

Как ожидается, смартфоны унаследуют экраны Infinity Display диагональю 5,8 и 6,3 дюйма, но при этом смогут похвастаться интегрированным прямо в дисплей сканером отпечатков пальцев. Первым таким смартфоном Samsung может оказаться не Galaxy S10, а Galaxy Note 9, релиз которого ожидается осенью 2018 года.

Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью

Источник
The Bell
Теги
смартфон ANDROID Samsung

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

Samsung Galaxy S9 и S9+ полностью рассекречены за неделю до анонса

19 февраля

Samsung Galaxy S9 и S9+ представлены официально

25 февраля

Samsung объявила дату анонса Galaxy S9

25 января

Samsung признала проблемы с тачскрином у Galaxy S9 и Galaxy S9+

23 марта

В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами

28 февраля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Xiaomi выросла в два раза и заняла четвёртое место по продажам смартфонов в мире
Безрамочный смартфон Moto Z3 Play показался на живых фото
Платёжный сервис Google Pay заработал на iOS и в вебе

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 97
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 52
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 39