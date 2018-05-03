Хакер установил полноценную Windows 10 для компьютеров на смартфон Lumia

После того, как Microsoft официально признала смерть Windows Phone и Windows 10 Mobile, смартфоны Lumia перестали получать обновления, а разработчики приложений стали постепенно отказываться от выпуска приложений для непопулярной (менее 1% рыночной доли) платформы. Но флагманы Nokia/Microsoft Lumia до сих пор нельзя назвать аппаратно устаревшими, поэтому энтузиасты не теряют надежды и пытаются заставить смартфоны работать с альтернативными операционными системами.

К примеру, программист по имени Бен опубликовал в своём Twitter запись, на которой Lumia 950 XL (обзор) запускает полноценную Windows 10 взамен смартфонной Windows 10 Mobile. На видео мы видим процесс установки Windows таким, каким он обычно бывает на компьютерах и ноутбуках. 

Вопреки тому, что смартфон Lumia 950 XL, как и Windows для настольных компьютеров, тоже разработан Microsoft, запустить на нём систему для ПК очень сложно. Бен рассказал, что для совместимости системы со смартфонным чипсетом (процессором) ему пришлось собственноручно написать часть драйверов для смартфона и исползовать TianoCore — альтернативную реализацию UEFI (BIOS) с открытым кодом. Ранее запустить полноценную Windows 10 удавалось лишь на прототипе Lumia 950 XL с прошивкой, которой не было в открытом доступе.

Напомним, что Microsoft однажды пробовала выпускать ноутбуки и планшеты с характерными для мобильников ARM-процессорами, но потерпела неудачу (проект Windows RT). Однако в 2017 году компания снова заявила о намерении выпустить выносливые ARM-ноутбуки в партнёрстве с Qualcomm.

Источник
Ben (imbushuo)
Теги
смартфон Microsoft WINDOWS операционная система Windows 10 видео NOKIA LUMIA Microsoft Lumia 950 XL

Комментарии

Материалы по теме

Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update

11 мая 2017

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

1 мая

Microsoft выпустила обновление Windows 10 Fall Creators Update

17 октября 2017

Microsoft начала распространять Windows 10 Anniversary Update

2 августа 2016

Microsoft обновила Surface Book с Intel Core i5

1 ноября 2016

Microsoft отказывается от Windows 10 S

5 февраля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Раскрыто кодовое название Samsung Galaxy S10
Xiaomi выросла в два раза и заняла четвёртое место по продажам смартфонов в мире
Безрамочный смартфон Moto Z3 Play показался на живых фото

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 97
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 52
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 39