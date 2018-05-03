Смартфон Xiaomi Redmi S2 дебютирует 10 мая

Компания Xiaomi совместно с китайским ритейлером Suning назвала дату своего следующего анонса. Мероприятие состоится 10 мая 2018 года. Как ожидается, гвоздём программы станет анонс доступного смартфона Xiaomi Redmi S2.


Согласно более ранним утечкам, смартфн оснащается 5,99-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели двойной основной камерой 12+5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Аппаратной основой стал Qualcomm Snapdragon 625, 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3080 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Смартфон будет доступен в чёрном, золотисто-розовом, золотистом, белом, синем, красном, розовом, сером и серебристом цветовых вариантах.

Источник
Xiaomi
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