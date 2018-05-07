Apple может выпустить iPhone с тройной камерой

Компания Apple с большой вероятностью выпустить как минимум одну модель iPhone с ройной основной камерой во второй половине 2019 года. Об этом сообщил инвестиционный аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) из китайского банка Yuanta Securities.



Макет iPhone с тройной камерой

Это предсказание вполне соответствует более ранней утечке, опубликованной тайваньским изданием Economic Daily News в апреле. Тогда сообщалось, что тройная камера iPhone 2019 года получит разрешение 12 Мп и сможет обеспечивать 5-кратный зум, правда, не уточняется идёт ли здесь речь об оптическом, цифровом или гибридном увеличении. iPhone 8 с одинарной камерой имеет 5-кратный цифровой зум, но у iPhone 8 Plus и iPhone X с двойными камерами предусмотрены 2-кратный оптический и 10-кратный цифровой зум.

Отметим, недавно состоялся дебют флагманского смартфона Huawei P20 Pro с тройной камерой. Основной цветной модуль получил разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, плюс предусмотрен 20-мегапиксельный чёрно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой. Апертура модулей составляет f/1.8, f/1.6 и f/2.4.