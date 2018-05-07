Apple может выпустить iPhone с тройной камерой

Компания Apple с большой вероятностью выпустить как минимум одну модель iPhone с ройной основной камерой во второй половине 2019 года. Об этом сообщил инвестиционный аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) из китайского банка Yuanta Securities.

Макет iPhone с тройной камерой
Макет iPhone с тройной камерой

Это предсказание вполне соответствует более ранней утечке, опубликованной тайваньским изданием Economic Daily News в апреле. Тогда сообщалось, что тройная камера iPhone 2019 года получит разрешение 12 Мп и сможет обеспечивать 5-кратный зум, правда, не уточняется идёт ли здесь речь об оптическом, цифровом или гибридном увеличении. iPhone 8 с одинарной камерой имеет 5-кратный цифровой зум, но у iPhone 8 Plus и iPhone X с двойными камерами предусмотрены 2-кратный оптический и 10-кратный цифровой зум.

Отметим, недавно состоялся дебют флагманского смартфона Huawei P20 Pro с тройной камерой. Основной цветной модуль получил разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, плюс предусмотрен 20-мегапиксельный чёрно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой. Апертура модулей составляет f/1.8, f/1.6 и f/2.4.

Источник
Taipei Times
Теги
смартфон Apple iPhone

Комментарии

Материалы по теме

40 фактов об iPhone X, и что мы об этом думаем — больше, чем обзор

21 ноября 2017

Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone

24 января

Apple извинилась за намеренное замедление старых iPhone

29 декабря 2017

Caviar запускает пасхальный iPhone X Фаберже с Папой Римским и Христом

5 апреля

На Apple подали в суд за намеренное замедление старых iPhone

22 декабря 2017

Обновление iOS 11.2.2 замедлило iPhone 6 в два раза

12 января
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Microsoft интегрирует смартфон в Windows 10
Топ-менеджер HMD намекнул на наследника Nokia 5
Apple разрешила бесплатную замену iPhone X со сбойным Face ID

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 52
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 50
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44