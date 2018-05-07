Apple разрешила бесплатную замену iPhone X со сбойным Face ID

Компания Apple обновила правила обслуживания для ограниченного количества смартфонов iPhone X, которые могут испытывать проблемы с функцией распознавания лица Face ID.





Официальным магазинам Apple и авторизованным сервисным центрам дано разрешение на полную замену iPhone X в случает проблем с Face ID, вместо ремонта дисплея. Об этом сообщил профильный ресурс MacRumors со ссылкой на полученные внутренние документы.

При обращении пользователя с таким смартфоном, сотрудникам сервисных центров рекомендуется провести диагностику задней камеры iPhone X и посмотреть, не поможет ли её ремонт справиться с проблемой. Если проблема всё еще существует, то можно произвести замену всего смартфона.

Судя по всему, существует некая связь между задней камеры iPhone X и фронтальной системой TrueDepth, но до конца не ясно, какая именно. Официально Apple пока никак не прокомментировала эту ситуацию.