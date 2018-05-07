Топ-менеджер HMD намекнул на наследника Nokia 5

Компания HMD Global готовит к выпуску наследника прошлогоднего смартфона Nokia 5. На это намекнул Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas ), главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter.





В ответ на вопрос не будет ли выпущен обновлённый Nokia 5 2018 года, Юхо Сарвикас ответил: «ждите новостей». На февральской выставке MWC 2018 Пекка Рантала (Pekka Rantala) директор по маркетингу HMD также пообещал, что рано или поздно компания выпустит новые версии Nokia 5, 3 и 2.

Оригинальный Nokia 5 был анонсирован на выставке MWC 2017. Смартфон заключён в алюминиевый корпус и работал под управлением чистой операционной системы Android 7.0 Nougat. Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.