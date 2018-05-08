6,5-дюймовый iPhone получит габариты 5,5-дюймового iPhone 8 Plus

6,5-дюймовый iPhone с дисплеем OLED, один из трёх смартфонов, ожидающихся осенью 2018 года, получит размеры, аналогичные 5,5-дюймового iPhone 8 Plus 2017 года. Об этом сообщил японский профильный ресурс Mac Otakara.

Макет 6,5-дюймового iPhone
Макет 6,5-дюймового iPhone

По словам источника, 6,5-дюймовый iPhone X окажется на 0,2 мм толще iPhone 8 Plus из-за дизайна задней двойной камеры с вертикальной ориентацией. Толщина iPhone 8 Plus составляет 7,5 мм, соотвественно 6,5-дюймовый iPhone X окажется толщиной 7,7 мм. По высоте и ширине iPhone X Plus окажется таким же, как и iPhone 8 Plus за счёт уменьшения рамок вокруг дисплея.

Ожидается, что в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.

Также слухи предполагают возможность выпуска второго поколения iPhone SE с беспроводной зарядкой. Его дебют может состояться раньше, летом 2018 года.

Источник
Mac Otakara
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 8 Plus

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