В iOS 12 появится поддержка Face ID в горизонтальном режиме

Компания Apple добавит в следующий релиз своей мобильной платформы, iOS 12, ожидаемую многими пользователями iPhone X функцию — поддержку распознавания пользователя по лицу Face ID в горизонтальном режиме. Об этом сообщил японский профильный ресурс Mac Otakara.


Проще говоря, чтобы произвести разблокировку по лицу пользователям больше необязательно будет держать смартфон вертикально.

Ранее издание Bloomberg сообщало о разработке такой возможности для будущих моделей планшетов iPad Pro, которые получат поддержку Face ID и систему камер TrueDepth. Вполне вероятно, что заработав на планшетах, горизонтальный режим Face ID появится и на смартфонах Apple.

Анонс iOS 12 ожидается на конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдёт в Сан-Хосе с 4 по 8 июня.

Источник
Mac Otakara
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Apple IOS iPhone Face ID iOS 12

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