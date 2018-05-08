Новые смарт-часы LG одобрены FCC

На сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США) обнаружена документация по результатам сертификации готовящихся к выпуску смарт-часов LG, пока не представленных производителем официально.





Модель с номером LM-W315 поддерживает сотовую связь и работает на основе платформы Wear OS, ранее известной как Android Wear, об этом свидетельствуют пиктограммки онлайн-магазина Google Play и других приложений Google в меню настроек. Также отмечается поддержка Bluetooth и Wi-Fi, стандартных для смарт-часов.

Согласно более ранним утечкам, LG Electronics готовит к выпуску в ближайшее время гибридные часы на базе Snapdragon 2100, которые будут сочетать механическую начинку наравне со смарт-функциями.

Есть вероятность, что новые смарт-часы LG дебютируют сегодня на открытии конференции для разработчиков Google I/O 2018, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 8 по 10 мая.