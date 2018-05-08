Глава OnePlus продемонстрировал OnePlus 6 вживую

Индийский актёр Амитабх Баччан (Amitabh Bachchan) опубликовал в своём аккаунте в Twitter фотографию готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 6, пока не представленного производителем официально.


На фото смартфон демонстрируется в белом и чёрном цветовых вариантах, причём его показывает сам Пит Ло (Pete Lau), глава компании OnePlus. Впоследствии твит с фотографией смартфона был удалён и заменён на фотографию Баччана с Питом Ло, но без будущей новинки. Тем не менее, фото смартфона успела разлететься по сети.


Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, вырезом под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X.

Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 16 Мп и апертуру f/2.0. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1. Размеры составляют 155,7 х 75,35 х 7,75 мм, а вес — 177 граммов.

Официальный дебют OnePlus 6 ожидается 16 мая 2018 года на пресс-мероприятии в Лондоне.

Источник
Twitter
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6

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