Китайцы показали Samsung Galaxy S8 Lite

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Samsung Galaxy S8 Lite, пока не представленный производителем официально. Также он был сертифицирован Федеральной комиссией по связи США (FCC).

Смартфон с модельным номером SM-G8750 по дизайну схож с прошлогодним флагманом, включая раскритикованное расположение сканером отпечатков пальцев сбоку от камеры, что приводит к частому загрязнению объектива. Смартфон заключён в корпус со стеклянными панелями и алюминиевой рамкой. Также можно отметить безрамочный экран Infinity Display и отдельную кнопку доступа к цифровому помощнику Bixby. Главное заметное отличие — отсутствие датчика пульса на задней панели.

Что касается характеристик, то TENAA сообщает следующее. Смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2220 x 1080 пикселей, основной камерой на 16 Мп, восьмиядерным процессором с частотой 2,2 или 1,9 ГГц, что совпадает с Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятором на 3000 мАч.