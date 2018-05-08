Китайцы показали Samsung Galaxy S8 Lite

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Samsung Galaxy S8 Lite, пока не представленный производителем официально. Также он был сертифицирован Федеральной комиссией по связи США (FCC).


Смартфон с модельным номером SM-G8750 по дизайну схож с прошлогодним флагманом, включая раскритикованное расположение сканером отпечатков пальцев сбоку от камеры, что приводит к частому загрязнению объектива. Смартфон заключён в корпус со стеклянными панелями и алюминиевой рамкой. Также можно отметить безрамочный экран Infinity Display и отдельную кнопку доступа к цифровому помощнику Bixby. Главное заметное отличие — отсутствие датчика пульса на задней панели.

Что касается характеристик, то TENAA сообщает следующее. Смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2220 x 1080 пикселей, основной камерой на 16 Мп, восьмиядерным процессором с частотой 2,2 или 1,9 ГГц, что совпадает с Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти и аккумулятором на 3000 мАч.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 TENAA FCC

Комментарии

Материалы по теме

8 фишек нового смартфона Samsung Galaxy S8

31 марта 2017

Microsoft выпускает собственный Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition

30 марта 2017

Samsung выпустила винно-красный Galaxy S8

28 ноября 2017

Samsung представила корпоративные издания Galaxy Note 8 и Galaxy S8

6 октября 2017

Обзор Samsung Galaxy S8+: ничего лучше пока нет

3 мая 2017

Стартовали международные продажи Samsung Galaxy S8 и S8+

21 апреля 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Топ-менеджер Lenovo намекнул на рекордно безрамочный смартфон
В iOS 12 появится поддержка Face ID в горизонтальном режиме
Новые смарт-часы LG одобрены FCC

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 52
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 52
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44