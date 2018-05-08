Смартфон Xiaomi Redmi S2 появился на AliExpress до анонса

Официальный дебют смартфона Xiaomi Redmi S2 должен состояться 10 мая 2018 года. Тем не менее, новинка уже появилась в китайском онлайн-магазине AliExpress.





Xiaomi Redmi S2 предлагается для заказа по цене между 165,99 и 193,99 долларов США, в российской версии AliExpress — 10 714,61 - 13 102,95 рублей. Смартфон доступен в золотисто-розовом, золотистом и серебристом цветовых вариантах.

AliExpress подтверждает безрамочный дизайн и технические характеристики смартфона, включая наличие отдельных слотов для двух SIM-карт и карточки памяти microSD.





Смартфон оснащается 5,99-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 12+5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Аппаратной основой стал Qualcomm Snapdragon 625, 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32 или 63 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3080 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.