Китайцы показали смартфон Nokia X

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Nokia X, пока не представленный производителем официально.


Компания HMD Global планирует анонсировать Nokia X (модельный номер TA-1099) 16 мая 2018 года на пресс-мероприятии в Китае. Документация от TENAA подтвердила дизайн и основные технические параметры смартфона.

Судя по всему, Nokia X окажется первым смартфоном HMD Global с вырезом экрана в стиле iPhone X. Также можно увидеть двойную основную камеру и сканер отпечатков на задней панели.

Смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 × 1080 пикселей), двойной основной камерой на 16 Мп, фронтальной камерой тоже на 16 Мп. Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкам microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС. Он работает на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.

Интересно, что в 2014 году Nokia X (обзор) стал первым смартфоном Nokia на базе операционной системы Android. Правда, Android там был замаскирован и довольно сильно стилизован под Windows Phone.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Nokia TENAA Nokia X

Комментарии

Материалы по теме

Android-смартфон Nokia X появился в продаже в России

25 марта 2014

MWC 2014. Nokia переходит на сторону зла. Первый взгляд на Nokia X, X+ и XL на Android

25 февраля 2014

MWC 2014: Nokia представила свои первые смартфоны на Android

24 февраля 2014

Nokia 3310 4G на базе кастомного Android представлен официально

30 января

Nokia Normandy получит двухъядерный процессор и выйдет в шести цветах

29 января 2014

Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

29 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Самый прочный флагман 2018 года — блогер попробовал сломать Sony Xperia XZ2, но не смог
Флагманский Xiaomi Mi 7 с вырезом в стиле iPhone X показался на живых фото
Доля Android Oreo превысила рубеж в 5%

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 59
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 52
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 52
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44