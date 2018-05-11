ASUS пополнит игровую линейку ROG смартфоном

Компания ASUS собирается пополнить свою линейку игровой продукции ROG (Republic of Gamers) новым классом устройств — смартфоном. Об этом рассказал профильный ресурс GeekSnipper со ссылкой на собственный тайваньский источник.


По данным источника, официальный дебют смартфона ASUS ROG должен состояться на выставке Computex 2018, которая пройдёт с 5 по 9 июня в Тайбэе.

Относительно технических характеристик будущей новинки пока известно не слишком много. Ожидается дисплей с опциями частоты на 60 и 120 Гц, возможно, даже 144 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти.

Источник
GeekSnipper
Теги
смартфон ANDROID ASUS RoG

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