Безрамочный смартфон Moto Z3 Play показался на пресс-рендере

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендер готовящегося к выпуску смартфона Moto Z3 Play, который пока не был представлен официально.


Рендер демонстрирует дизайн Moto Z3 Play в подробностях. Видно, что смартфон выполнен в том же стиле, что и предшественники, унаследовав общие схожие черты. При этом смартфон получил безрамочный дизайн и сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной двойной камерой 12+8 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп.

Он получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Габариты составляют 156,23 хх 76,7 мм. Имеются расширенный коннектор для модульного подключения для панелей Moto Mod и порт USB Type-C, но отсутсвует 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон будет работать под Android 8.1 Oreo.

Официальный дебют Moto Z3 Play ожидается в июне 2018 года. Ориентировочная цена составляет $450.

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID Moto Moto Z3 Play Moto Z3

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
ASUS пополнит игровую линейку ROG смартфоном
Китайцы показали безрамочный Vivo X21i с двойной камерой
Смартфон Nokia X показался на качественных фото

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 59
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 53
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 53
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44