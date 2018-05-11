Китайцы показали безрамочный Vivo X21i с двойной камерой

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Vivo X21i, пока не представленный производителем официально.


В марте Vivo уже выпустила модели Vivo X21 и Vivo X21 UD, последний получил интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев. Новая модель базируется на процессоре не Qualcomm, а MediaTek.

Согласно данным регулятора, Vivo X21i оснащается 6,28-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 12+5 Мп, фронтальной камерой на 12 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч с быстрой зарядкой. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS. Смартфон работает под Funtouch OS 4.0 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.

Источник
TENAA
Теги
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