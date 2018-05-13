Трамп решит, стоит ли «помиловать» производителя смартфонов ZTE

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он ведёт переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и прикладывает все усилия, чтобы «вернуть в строй» компанию ZTE. Напомним, что ранее Вашингтон ввёл в отношении компании санкции и запретил продавать китайскому производителю компоненты и ПО разработки Соединённых Штатов, а также ограничил продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны. США обвиняли ZTE в поставках продукции с американскими комплектующими в Иран и Северную Корею.

Такие запреты привели к тому, что ZTE лишились американских процессоров Qualcomm Snapdragon и Android с сервисами Google внутри. Впрочем, за компанией по-прежнему оставалось право использовать «свободный и открытый» Android без фирменных приложений Google, а тайваньский производитель процессоров MediaTek после нескольких дней совещания продолжил поставлять чипы для смартфонов ZTE и Nubia.



ZTE Axon 7 — один из флагманских смартфонов компании

ZTE вскоре признали свою вину, но попросили смягчить санкции, потому что они «ставят компанию на грань выживания».

До недавнего времени ZTE входила в четвёрку самых популярных производителей смартфонов в Соединённых Штатах с рыночной долей 11%, поэтому официальные лица США отметили, что «придают большое значение представлению Китая и доложат о нём президенту».