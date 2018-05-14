Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России

Компания Samsung Electronics объявила о скором начале продаж смартфонов Galaxy A6 и A6+ в России. Это смартфоны среднего уровня с безрамочным дизайном и двойной основной камерой у старшей модели. Они станут доступны в российских магазинах до конца месяца.


Samsung Galaxy A6 и A6+ предлагаются в синем, черном и золотистом матовом цветах по рекомендованной цене 22 990 и 26 990 рублей, соотвественно.


Samsung Galaxy A6 оснащается 5,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 16-мегапиксельными основной и фронтальной камерами, обе камеры получили вспышку. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7870 и 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.


Samsung Galaxy A6+ отличается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойной основной камерой на 16+5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450, аккумулятором на 3500 мАч, есть опция с 4 ГБ опративной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.


Оба смартфона поддерживают две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), HT40, Bluetooth 4.2 LE, ANT+, NFC, GPS+ГЛОНАСС+BeiDou. Они работают под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.


Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID Россия Samsung Samsung Galaxy A6 Samsung Galaxy A6+

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