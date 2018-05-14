В Samsung Galaxy S10 сканер отпечатков пальцев встроят прямо в экран

Следующий, юбилейный, флагман компании Samsung Electronics может стать обладателем интегрированного в дисплей сканера отпечатков пальцев.


Ранее сообщалось, что первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков станет фаблет Galaxy Note 9, релиз которого ожидается осенью 2018 года. Теперь же корейские источники говорят, что такой сенсор появится только у Galaxy S10 на следующий год. Корейский производитель не так давно принял решение на данный счёт и уже проинформировал о нём своих поставщиков и партнёров. Как ожидается, Samsung разрабатывает ультразвуковой экранный сенсор, более точный по сравнению с оптическими решениями.

Согласно более ранним утечкам, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream.

Как ожидается, смартфоны унаследуют экраны Infinity Display диагональю 5,8 и 6,3 дюйма. Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью. Samsung может запустить своих новых флагманов на выставка CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.

Источник
ChosunBiz
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