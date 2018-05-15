Состоялся международный запуск смартфона Huawei Honor 10

Компания Huawei представила сегодня в Лондоне смартфон Honor 10 (обзор) для международного рынка. Это новый флагман линейки Honor. В Китае его представили в апреле, а теперь состоялась международная презентация.







Смартфон заключён в корпус с двумя стеклянными панелями и алюминиевой рамкой. Он представлен, в том числе, в градиентных переливающихся решениях, напоминающих цвет Twilight у флагманских Huawei P20 и P20 Pro.





Honor 10 оснащается 5,84-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой 16+24 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп. Предусмотрены функции на базе искусственного интеллекта и разблокировка с распознаванием пользователя по лицу. Камера способна в реальном времени распознавать более 500 видов сцен в 22 категориях, а также определять контуры окружающих объектов и местоположение.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3320 мАч. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C и стереодинамики. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1.

В Европе Huawei Honor 10 оценен в 399,99 и 449,99 евро. Приём предварительных заказов в России на Huawei Honor 10 откроется уже сегодня, 15 мая 2018 года. Рекомендованные розничные цены составят 26 990 и 29 990 рублей за версии с 64 и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, соответственно. Младшая модель предлагается в чёрном, сером и синем цветах, а старшая — чёрном, синем и зелёном.

При оформлении предзаказа пользователь получит в подарок наушники Honor Monster 2, фитнес-трекер Honor Band 3, а также купоны от Delivery Club и IVI. Старт поставок заказов запланирован на 22 мая.