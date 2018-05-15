Доступный безрамочник Samsung Galaxy J6 засветился на живых фото

В сети появилась подборка живых фотографий готовящегося к выпуску бюджетного смартфона Samsung Galaxy J6, пока не представленного производителем официально. Ими поделился профильный ресурс SamMobile.


Фотографии подтверждают безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X и сканером отпечатков пальцев на задней панели. По данным источника, задняя панель у смартфона пластиковая и несъёмная.


Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy J6 оснащается 5,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:5:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), камерами на 13 и 8 Мп, причём обе получили светодиодную вспышку. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7870, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Поддерживаются две SIM-карты и LTE. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч и заряжается через порт microUSB. Ожидается функция разблокировки по лицу пользователя. Смартфон работает на операционной системе Android 8.0 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.0 UX.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy J6

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