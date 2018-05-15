Samsung готовит 4K-дисплеи для Galaxy S10

Компания Samsung Electronics работает над сверхчётким дисплеем для своего будущего флагмана, Galaxy S10, с плотностью пикселей на дюйм превышающим 600 PPI. Об этом рассказал довольно хорошо известный китайский источник под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.


Текущее поколение флагманов, Galaxy S9 и Galaxy S9+, с разрешением 2960 х 1440 пикселей (WQHD+) обеспечивают плотность 570 и 530 PPI, соотвественно. Следующее популярное разрешение после WQHD — это 4K Ultra HD или 3840 x 2160 пикселей. Если использовать такое разрешение на дисплее диагональю 6,2 дюйма, как у Galaxy S9+, то плотность достигнет уровня в 710 PPI.

Согласно более ранним утечкам, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream.

Как ожидается, смартфоны унаследуют экраны Infinity Display диагональю 5,8 и 6,3 дюйма. Он может стать первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков пальцев. Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.

Источник
Ice Universe
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S10

Комментарии

Материалы по теме

Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России

14 мая

Samsung Galaxy S9 и S9+ полностью рассекречены за неделю до анонса

19 февраля

Samsung Galaxy S9 и S9+ представлены официально

25 февраля

Samsung объявила дату анонса Galaxy S9

25 января

Samsung признала проблемы с тачскрином у Galaxy S9 и Galaxy S9+

23 марта

В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами

28 февраля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Oppo представила недорогой безрамочный смартфон Realme 1 без «брови»
В Samsung Galaxy S10 сканер отпечатков пальцев встроят прямо в экран
Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 65
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 60
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 45