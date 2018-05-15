Samsung готовит 4K-дисплеи для Galaxy S10

Компания Samsung Electronics работает над сверхчётким дисплеем для своего будущего флагмана, Galaxy S10, с плотностью пикселей на дюйм превышающим 600 PPI. Об этом рассказал довольно хорошо известный китайский источник под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.





Текущее поколение флагманов, Galaxy S9 и Galaxy S9+, с разрешением 2960 х 1440 пикселей (WQHD+) обеспечивают плотность 570 и 530 PPI, соотвественно. Следующее популярное разрешение после WQHD — это 4K Ultra HD или 3840 x 2160 пикселей. Если использовать такое разрешение на дисплее диагональю 6,2 дюйма, как у Galaxy S9+, то плотность достигнет уровня в 710 PPI.

Согласно более ранним утечкам, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream.

Как ожидается, смартфоны унаследуют экраны Infinity Display диагональю 5,8 и 6,3 дюйма. Он может стать первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков пальцев. Также возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.