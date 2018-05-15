Samsung Galaxy S9 продается хуже Galaxy S2
Сегодня, 15 мая компания Samsung Electronics впервые официально подтвердила данные по продажам своего текущего поколения флагманских смартфонов. Вышедший 16 марта Galaxy S9 достиг рубежа в 1 миллион устройств в Южной Корее.
Получается, что Galaxy S9 отстаёт по скорости распространения от Galaxy S8 и даже Galaxy S2. Прошлогодний Galaxy S8 достиг уровня в 1 миллион проданных устройств на домашнем рынке за 37 дней, а выпущенный в 2011 году Galaxy S2 — за 40 дней.
По другим регионам данные о продажах производитель пока не сообщал. Не так давно Samsung представила в Китае красную вариацию флагманского Galaxy S9 в попытке усилить продажи.
ИсточникThe Investor