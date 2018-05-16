Caviar дразнит Илона Маска iPhone X Tesla с «бесконечной» зарядкой

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, объявила о начале продаж очередной модификации флагманского смартфона Apple — iPhone X.





Модель под названием Caviar iPhone X Tesla позиционируется как смартфон с «бесконечной» зарядкой способна заряжаться от солнечной батареи, расположенной на задней панели. Первый экземпляр будет отправлен Илону Маску, главе компаний Tesla и SpaceX.





В дизайне первого экземпляра iPhone X Tesla есть отсылка к запуску автомобиля Tesla в космос — надпись Made on Earth by humans (Сделано людьми на Земле), как на печатных платах спорткара Tesla Roadster Маска, отправленного в космос во время запуска сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy в качестве полезной нагрузки.

Корпус смартфона снабжен карбоновой основой, золотыми декоративными элементами, индикатором уровня заряда и заряжающей ударопрочной пластиной. Стоимость iPhone X Caviar Tesla составляет 284 тысяч рублей, всего будет выпущено 999 экземпляров.