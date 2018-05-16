Caviar дразнит Илона Маска iPhone X Tesla с «бесконечной» зарядкой

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, объявила о начале продаж очередной модификации флагманского смартфона Apple — iPhone X.


Модель под названием Caviar iPhone X Tesla позиционируется как смартфон с «бесконечной» зарядкой способна заряжаться от солнечной батареи, расположенной на задней панели. Первый экземпляр будет отправлен Илону Маску, главе компаний Tesla и SpaceX.


В дизайне первого экземпляра iPhone X Tesla есть отсылка к запуску автомобиля Tesla в космос —  надпись Made on Earth by humans (Сделано людьми на Земле), как на печатных платах спорткара Tesla Roadster Маска, отправленного в космос  во время запуска сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy в качестве полезной нагрузки.

Корпус смартфона снабжен карбоновой основой, золотыми декоративными элементами, индикатором уровня заряда и заряжающей ударопрочной пластиной. Стоимость iPhone X Caviar Tesla составляет 284 тысяч рублей, всего будет выпущено 999 экземпляров.

Источник
Caviar
Теги
фейспалм iPhone X Caviar Tesla жизнь удалась Илон Маск

Комментарии

Материалы по теме

Caviar выпускает легендарную Nokia 3310 2000 года в титановом корпусе

15 мая 2017

Caviar выпускает пуленепробиваемый Nokia 3310

1 марта 2017

Caviar запускает iPhone X с зарядкой от солнца

1 ноября 2017

Caviar запускает космические iPhone X с метеоритом и лунным камнем

18 октября 2017

Caviar запускает пасхальный iPhone X Фаберже с Папой Римским и Христом

5 апреля

Caviar запускает титановые iPhone 8 и X во имя Сатаны

25 сентября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Смартфон Nokia X6 представлен официально
Samsung выпустила новые варианты Galaxy S9 и S9+
Топ-менеджер HTC анонсировал блокчейн-смартфон

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 65
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 60
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 60
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 45