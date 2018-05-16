Топ-менеджер HTC анонсировал блокчейн-смартфон

Компания HTC разрабатывает новый Android-смартфон, в основе которого лежит технология блокчейна. Об этом рассказал журналистам Фил Чен (Phil Chen), создатель шлема виртуальной реальности HTC Vive, на конференции Consensus 2018, посвящённой блокчейну.





Смартфон называется Exodus. Его главными отличиями станет универсальный кошелёк и встроенная аппаратное решение безопасности с поддержкой криптовалют и децентрализованных распределённых приложений.





Фил Чен станет ответственным за все инициативы HTC, связанные с криптовалютой и блокчейном, включая Exodus. Компания планирует создать собственную блокчейн-сеть, в которой все смартфоны Exodus будут выступать в качестве узлов по производству криптовалюты, которая будет продаваться между пользователями. Exodus будет поддерживать такие протоколы, как биткоин, Lightning Network, Ethereum, Dfinity, и другие.

Также HTC рассматривает возможность приёма криптовалюты в качестве оплаты за смартфон. Также разработчики показали чертёж HTC Exodus, а вот технические характеристики смартфона, цены и сроки выпуска пока не раскрывают.

Отметим, что HTC Exodus не стал первым блокчейн-смартфоном, о котором заявили публике. В прошлом сентябре был анонсирован смартфон от Sirin Labs за тысячу долларов, который должен выйти на рынок в октябре этого года.