Топ-менеджер Lenovo пообещал смартфон со встроенными 4 ТБ

Китайский стартап Smartisan только что представил первый в мире смартфон с 1 ТБ встроенной памяти. В ответ компания Lenovo собирается пойти ещё дальше и запустить мобильный с вчетверо более ёмким накопителем. Об том рассказал Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайский аналог Twitter.





По словам Чанг Чэна, флагманский смартфон под названием Lenovo Z5 станет обладателем монструозного накопителя на 4 ТБ. Он подчеркнул, что такого объёма достаточно, чтобы хранить до миллиона фотографий, 2 тысячи HD-фильмов и 150 тысяч записей музыки без потери качества. Официальный дебют Lenovo Z5 запланирован на июнь 2018 года.

Ранее Чанг Чэн намекнул на рекордно безрамочный смартфон — с дисплеем, занимающим более 95% площади передней панели, с практически отсутствующими рамками сверху и снизу. Скорее всего, речь идёт тоже о Lenovo Z5.