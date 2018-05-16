Рассекречены характеристики смартфона LG V35 ThinQ

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне LG V35 ThinQ, который пока не был представлен официально. Ими поделился профильный ресурс WordsOfTech, опубликовавший картинку со списком характеристик.


Напомним, компания LG Electronics уже представила на февральской выставке MWC 2018 смартфон LG V30S ThinQ, который, фактически, представляет собой прошлогодний LG V30 с системой искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции. Как ожидается, LG V35 получит возможности искусственного интеллекта ThinQ и обновлённую аппаратную платформу.


По данным источника, LG V35 ThinQ (модельный номер V350) оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, селфи-камерой на 8 Мп и основной камерой на два 16 Мп сенсора. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo.

Согласно более ранним утечкам, ожидается Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь). Официальный дебют LG V35 ThinQ может состояться летом 2018 года.

Источник
WordsOfTech
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