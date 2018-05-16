«Убийца флагманов» OnePlus 6 представлен официально

Как и ожидалось, компания OnePlus представила сегодня на пресс-мероприятии в Лондоне свой новый флагманский смартфон OnePlus 6. Модель выполнена в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X.





OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп, фронтальная камера — на 16 Мп. Предусмотрена функция разблокировки по лицу пользователя.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge. Задняя панель стеклянная, на ней расположен сканер отпечатков пальцев, есть возможность беспроводной зарядки.





Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1. Размеры составляют 155,7 х 75,35 х 7,75 мм, а вес — 177 граммов.

OnePlus 6 представлен в двух чёрных версиях, матовой и зеркальной, а также белом варианте с золотистой окантовкой, который будет выпущен в ограниченном количестве.

Смартфон можно будет заказать с 22 мая 2018 года по следующим ценам: 529 долларов за 6+64 ГБ, 579 долларов за 8+128 ГБ и 629 долларов за 8+256 ГБ. Старт продаж назначен на 5 июня.