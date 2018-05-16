Samsung выпустила новые варианты Galaxy S9 и S9+

Компания Samsung Electronics представила свои флагманские смартфоны Galaxy S9 и S9+ в новых цветовых вариациях корпуса. Теперь к чёрному, серому, голубому и лиловому присоединились винно-красный и «рассветно-золотистый».





Красный вариант Galaxy S9 и S9+ станет доступен в Южной Корее и Китае в мае 2018 года. Золотистый появится в июне в Австралии, Чили, Германии, Гонконге, Корее, Мексике, России, Испании, Тайване, Объединённых Арабских Эмиратах и Вьетнаме. Дополнительные регионы присоединятся немного позднее.

Напомним, в России рекомендованная розничная цена смартфонов Samsung Galaxy S9 составляет 59 990 рублей, Samsung Galaxy S9+ – 66 990 рублей и Samsung Galaxy S9+ (256 ГБ) – 74 990 рублей.