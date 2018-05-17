ASUS выпускает стодолларовый безрамочный смартфон Zenfone Live L1

Компания ASUS показала пару недель назад в Индонезии смартфон Zenfone Live L1, но не сообщила тогда много важной информации о нём. Теперь состоялся более торжественный анонс, со всеми нужными подробностями, включая цены.


Zenfone Live L1 представляет собой смартфон начального уровня и предлагается в двух вариантах — стандартной и на платформе Android Go, оптимизированной именно для устройств начального уровня.

Вторая версия получила 8-мегапиксельную основную камеру, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, а также операционную систему Android Oreo (Go edition). Стандартная модель работает на Android Oreo с оболочкой ZenUI 5, имеет 13-мегапиксельную основную камеру, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Остальные параметры одинаковы. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), фронтальной камерой на 5 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 425. Предусмотрена функция разблокировки смартфона по лицу. Поддерживаются две SIM-карты, причём под карты памяти есть отдельный слот, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Стандартную версию ASUS Zenfone Live L1 можно заказать за 92 долларов (2+16 ГБ) до 21 мая, с 31 мая цена поднимется до 99 долларов. Версия 3+32 ГБ обойдётся в 120 долларов США. Цена ASUS Zenfone Live L1 Android Go Edition пока не объявлена.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS Android Go ASUS Zenfone Live L1

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