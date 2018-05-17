Флагманский смартфон LG G7 ThinQ представлен в Москве

Компания LG Electronics провела сегодня в Москве российскую презентацию своего нового флагманского смартфона — LG G7 ThinQ. Он сочетает функции искусственного интеллекта ThinQ и мощную аппаратную основу.


LG G7 ThinQ выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Корпус сочетает защитное стекло Gorilla Glass 5 и металлическую рамку. Смартфон защищён от воды и пыли на уровне IP68, также он соответсвует военному стандарту MIL-STD 810G по прочности.

По словам производителя, LG G7 ThinQ стал одним из первых устройств с новыми возможностями Google Lens, поиска на основе технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Доступная в рамках Google Assistant и Google Photos, опция может предоставлять больше информации об объектах, таких как достопримечательности, растения, животные, книги. Кроме того, смартфон может идентифицировать текст при посещении веб-сайтов, для добавления визитной карточки в контакты, внесения событий в календарь или поиска пункта меню ресторана. Предусмотрена отдельная кнопка для доступа к голосовому помощнику Google Assistant и Google Lens.


Смартфон оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ (3120 x 1440 пикселей), соотношением сторон 19,5:9 и максимальной яркостью в 1000 нит, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Базовая версия LG G7 ThinQ получила 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а LG G7+ ThinQ — 6+128 ГБ. В обоих случаях предусмотрена возможность расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и возможностью беспроводной зарядки.

Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo с оболочкой LG UX. Размеры составляют 153,2 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 162 грамма.


Смартфон LG G7 ThinQ выйдет в продажу в России по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей. 

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
смартфон ANDROID LG LG G7 LG G7 ThinQ

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

LG V30 представлен официально

31 августа 2017

LG выпускает антикомариный смартфон K7i

28 сентября 2017

LG добавила флагманскому смартфону V30S искусственный интеллект

25 февраля

LG назвала дату дебюта флагманского смартфона G7 ThinQ

10 апреля

LG представила бюджетные смартфоны K8 и K10 (2018)

22 февраля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Объявлена российская цена безрамочного Xiaomi Redmi Note 5 Pro
«Убийца флагманов» OnePlus 6 представлен официально
Топ-менеджер Lenovo пообещал смартфон со встроенными 4 ТБ

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 65
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 60
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 45