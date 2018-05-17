В России выходит недорогой безрамочный смартфон Vivo V9 Youth

Китайская компания Vivo объявила о скором начале продаж в России смартфона Vivo V9 Youth. Он позиционируется как созданная специально для молодых пользователей модель в модном сейчас безрамочном дизайне вырезом экрана в стиле iPhone X.


Vivo V9 оснащён 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением 19:9 и разрешением 2280 x 1080 пикселей, он занимает 90% передней панели. Он получил 16-мегапиксельную селфи-камеру и двойную основную камеру на 16+2 Мп с системой искусственного интеллекта для улучшения портретов.


На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3260 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Funtouch OS 4.0. предусмотрены отдельные слоты для двух SIM-карт и карты памяти.

Смартфон Vivo V9 Youth представлен в черном и золотистом цветах. Он поступит в продажу 19 мая по рекомендованной розничной цене 19 999 рублей.

Источник
Vivo
Теги
смартфон ANDROID Россия Vivo Vivo V9

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